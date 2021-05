Koronawirus w Polsce. Waldemar Kraska ostrzega. Jesienią może być więcej zakażeń

- Martwi to, że jednak niektórzy, którzy nie są zaszczepieni uznali, że już nie ma epidemii, że nie ma potrzeby się szczepienia, ponieważ tych nowych zakażeń jest coraz mniej, coraz mniej osób trafia do szpitali z powodu zakażenia koronawirusem. To powoduje, że ta chęć szczepienia w jakiś sposób zmalała. Tutaj będziemy na pewno akcje promocyjne wzmagać. I to w tym tygodniu ogłosi pan minister Dworczyk - powiedział wiceszef resortu zdrowia.