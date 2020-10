Koronawirus w Polsce. To najgorszy dzień od początku pandemii. Wirusolog o kolejnych ograniczeniach

Koronawirus w Polsce. "Konieczne jest ograniczenie naszych aktywności"

- Konieczne jest ograniczenie naszych aktywności do tych najbardziej niezbędnych. Jeśli sytuacja się nie zmieni, może być konieczne blokowanie pewnych sfer naszego życia, np. przemieszczania się pomiędzy pewnymi obszarami - mówił Gut. Dodał jednak, że jest zbyt wcześnie, by przewidywać, czy takie przepisy zostaną wprowadzone.

Gut zwraca uwagę na konieczność prawidłowego stosowania środków ochrony osobistej. - To jest problem - powiedział. Wskazywał, że aż 95 proc. społeczeństwa powinno stosować się do nakazu prawidłowego zasłaniania ust i nosa, by przyniosło to oczekiwane efekty. - W tej chwili to jedynie 42 proc. - zaznaczył.