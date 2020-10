Koronawirus w Polsce. Szpital prosi zakonnice o pomoc. Mogą zarobić więcej niż pielęgniarki

Zarząd Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. zwrócił się do Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych w Polsce z prośbą o pomoc w zapewnieniu opieki pielęgnacyjnej pacjentom zakażonym koronawirusem. Oferta? Wynagrodzenie powiększone o 20 proc. w stosunku do obowiązującej w szpitalu stawki. A to nie koniec.

Koronawirus w Polsce. Przez ostatni dzień przybyło 8 099 nowych przypadków / fofo ilustracyjne (PAP, Fot: Leszek Szymański)