Koronawirus w Polsce. Prof. Horban tłumaczy skąd wciąż wysoka liczba zgonów

Zdaniem głównego doradcy premiera do spraw zdrowia profesora Andrzeja Horbana wysoka obecnie liczba zgonów w Polsce jest wynikiem zakażeń do których doszło w czasie świąt. Jak wyjaśnił na środowej konferencji prasowej, umierają głównie osoby starsze, u których stwierdzono również choroby współistniejące.

Doradca premiera stwierdził również, że nie bez znaczenia w tej sprawie było niedostosowanie się wielu Polaków do zaleceń rządu. - My wówczas (przed świętami Bożego Narodzenia - przyp. red.) apelowaliśmy, by w tym świątecznym czasie ograniczyć kontakty. Niestety, nie wszyscy mogli się do tego zastosować i taki też niestety jest tego efekt - stwierdził.