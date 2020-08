Koronawirus w Polsce. Poznań. Koziołki przypominają o noszeniu maseczek

W ten sposób poznański magistrat chce zwrócić uwagę na to, że maseczki (lub inna osłona) obowiązkowe są w przestrzeni zamkniętej. Trzeba je nosić: w autobusie, tramwaju i pociągu, a nawet w samochodzie osobowym, jeśli jedzie się z kimś, z kim się nie mieszka. Zasłanianie ust i nosa jest konieczne m.in. w sklepie, galerii handlowej, banku, na targu i poczcie, a także w kinie i teatrze, u lekarza, w przychodni, w szpitalu.

Zasłanianie ust i nosa jest ciągle obowiązkowe, gdy nie da się zachować odpowiedniego dystansu. Wiele osób nie stosuje się do tych zasad. Brak maseczki na twarzy tłumaczą problemami zdrowotnymi, astmą i innymi wskazaniami medycznymi które nie pozwalają na to, by zasłonić usta i nos w przestrzeni zamkniętej.