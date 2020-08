Koronawirus w Polsce. Olsztyn. Koronawirus u pracownika fabryki opon Michelin

Koronawirus w Polsce. Zakażenie w fabryce opon w Olsztynie

Firma Michelin to największy pracodawca w Olsztynie i okolicach. Pracuje w niej pięć tysięcy osób. Pierwszy przypadek zakażenia koronawirusem nie jest przez nikogo lekceważony. Jeśli koronawirus rozprzestrzenił się po zakładzie, to zakażonych mogą być setki pracowników. Byłoby to kolejne wielkie ognisko koronawirusa w Polsce i największe w województwie warmińsko-mazurskim.