Koronawirus w Polsce. Najnowszy raport Ministerstwa Zdrowia [28 grudnia]

"222 zakażenia to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną" - dodano w raporcie. Z powodu COVID-19 i chorób współistniejących zmarło łącznie 29 osób. "Liczba zakażonych koronawirusem: 1 261 010/ 27 147 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe)" - podsumował resort zdrowia.

Chorzy na koronawirusa zajmują obecnie 1599 respiratorów i 17 078 łózek przeznaczonych dla osób z COVID-19. - Epidemia nie osłabła, te wyniki interpretować "świątecznie". W święta nie ma zleceń POZ, obywatele nie zgłaszają się do punktów pobrań - mówił na konferencji prasowej rzecznik Ministerstwa Zdrowia. Wojciech Andrusiewicz spodziewa się, że w najbliższych dniach notowany będzie wzrost zakażeń.

Koronawirus. Kiedy zaszczepi się Mateusz Morawiecki? Padła deklaracja ws. zapisów

- Stąd też cały czas jest ważny ten apel, żebyśmy przestrzegali tych reguł i standardów sanitarnych (...). To jak zachowywaliśmy się przez święta, zaobserwujemy w ciągu 5 do 10 dni, czyli przełom tego i przyszłego tygodnia - komentował Andrusiewicz.

W poniedziałek rano do Polski dotarło kolejne 300 tys. dawek szczepionki przeciwko koronawirusowi. - Nad szczepionką pracowało wielu uznanych naukowców, przeszła serię badań i została dopuszczona do użytku (...). Ta szczepionka jest dobrodziejstwem (...). Niech zwycięży nadzieja i bezpieczeństwo, bo to jest na wyciągnięcie ręki. W ciągu kilku miesięcy będziemy mogli zwyciężyć z wirusem - mówił na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki.