Koronawirus w Polsce. Ministerstwo Zdrowia znowelizuje rozporządzenie o zakrywaniu twarzy

- Rozporządzenie dotyczące obowiązkowego zakrywania twarzy zostanie znowelizowane w ciągu najbliższej doby - zapowiedział rzecznik ministerstwa zdrowia. Nowe prawo od czwartku wprowadza obowiązek noszenia maseczek za każdym razem, gdy opuszczamy mieszkanie.

Podczas konferencji prasowej Wojciech Andrusiewicz przyznał, że obecne przepisy mogły nie być do końca klarowne, dlatego resort zdecydował się je zmodyfikować. - My mówimy o konieczności zasłaniania nosa i twarzy - to będzie doprecyzowane. Jednocześnie maseczki mają chronić innych przed zakażeniem koronawirusem, jeśli to my jesteśmy zarażeni i przechodzimy chorobę bezobjawowo - tłumaczył rzecznik ministerstwa zdrowia.

Jeszcze we wtorek resort ma udostępnić poradnik, w którym każdy zainteresowany będzie mógł nauczyć się przygotowania własnej maseczki. - To musi być kilka warstw materiału ochronnego. Chodzi o to, żebyśmy mogli w niej także normalnie oddychać. Jednocześnie musi ona mieć zauszniki, aby przylegała do twarzy - wyjaśniał.

Andrusiewicz poinformował także, że w ciągu ostatniej doby wykonano 5,6 tysiąca testów. - Obecnie są większe możliwości: mamy 60 laboratoriów, które mogą sprawdzić blisko 20 tysięcy testów. Niestety nie dochodzimy nawet to 2/3 tej liczby - wpływ na to miały święta, a co za tym idzie była ograniczona liczba personelu - tłumaczył. Dodał, że "minister zdrowia nie kieruje i nie testuje podejrzanych zakażonych, a robią to stacje epidemiologiczne, lekarze oraz konsultanci".

Rzecznik ministerstwa zdrowia był pytany także o transport sprzętu medycznego, który we wtorek rano został dostarczony na lotnisko na Okęciu. - Po przekazaniu dokładnych danych resort razem z Agencją Rezerw Materiałowych podejmie decyzję o podziale środków. Zostaną one skierowane do placówek pod względem ich wielkości i potrzeb, w większości trafią do szpitali jednoimiennych i zakaźnych - mówił Wojciech Andrusiewicz

