Koronawirus w Polsce. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o nowych przypadkach. Jest kolejna ofiara śmiertelna

W szpitalu w Lublinie zmarła kolejna osoba zakażona Covid-19. "To 70-letni mężczyzna, który był w ciężkim stanie i miał choroby współistniejące" - poinformowali przedstawiciele ministerstwa.

Koronawirus w Polsce. Andrzej Duda rozmawiał z Tomaszem Grodzkim o tarczy antykryzysowej

Marszałek Senatu Tomasz Grodzki zaapelował do premiera o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej. Zaprosił Mateusza Morawieckiego do udoskonalenia pakietu ustaw mających pomóc w walce ze skutkami koronawirusa, tzw. tarczy antykryzysowej, przed poniedziałkiem. Na ten dzień zaplanowano posiedzenie Senatu - Jesteśmy do dyspozycji - zaznaczył.