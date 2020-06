Koronawirus w Polsce. Luzowanie obostrzeń dotyczących imprez masowych od 17 lipca

Koronawirus. Luzowanie obostrzeń. Wracają imprezy masowe

Ministerstwo Kultury poinformowało we wtorek, że od 17 lipca zmieniają się regulacje dotyczące wydarzeń artystycznych i rozrywkowych organizowanych w otwartej przestrzeni. Będzie w nich mogło uczestniczyć powyżej 150 osób, jednak nadal obowiązywać będę szczególne zasady sanitarne, wynikające z epidemii koronawirusa w Polsce. M. in. nadal trzeba będzie zachowywać zasady dystansu społecznego.

Oznacza to np. że na trybunach Stadionu Narodowego będzie mogło zasiąść 14,5 tys. osób, po około 5 tys. osób w Ergo Arenie i Atlas Arenie, a w kieleckim amfiteatrze na Kadzielni będzie mogło się pojawić ponad 2,5 tys. widzów.

Koronawirus. Luzowanie obostrzeń. Imprezy masowe z ograniczeniami

Od tych zasad zachowanie niezbędnych odległości są również wyjątki. Dotyczą one osób, które przyszły z dziećmi do 13 roku życia, a także takich, które przebywają we wspólnym gospodarstwie domowym. Warunki te nie obowiązują również widzów, którzy towarzyszą osobie z niepełnosprawnością lub takiej, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie.