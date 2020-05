Koronawirus w Polsce. Łukasz Szumowski: testować, testować, jeszcze raz testować

Szef resortu zdrowia przyznał, że czeka na wyniki po majówce. - Chcielibyśmy, żeby testów było jak najwięcej. Mamy możliwość robienia 25 tys. testów, mamy 100 laboratoriów zarejestrowanych. Zachęcamy do testowania. Namawiamy na testy. Zaapelowałem do podmiotów medycznych, że jeśli jest jakaś wątpliwość dotycząca pracowników, to zależy mi na tym, żeby testować, testować i jeszcze raz testować - mówił.