Koronawirus w Polsce. Łukasz Szumowski: spodziewam się kolejnych 2-3 zarażonych

Koronawirus dotarł do Polski, pierwszy przypadek stwierdzono w Zielonej Górze. Czy na tym kończy się bilans chorych? Minister zdrowia Łukasz Szumowski poinformował o ewentualnych prognozach.

Łukasz Szumowski był gościem na antenie Polsat News. Szef resortu zdrowia był pytany m.in. o ostatnie doniesienia z Włoch, gdzie liczba śmiertelnych ofiar wzrosła w dobę ze 107 do 148. Minister przyznał, że otrzymał wiadomość od znajomego profesora z Mediolanu, który poinformował go, że 10 proc. Włochów przebywa na oddziale intensywnej terapii.

Czy sytuacja z Włoch powtórzy się w Polsce? Szumowski był pytany o to, czy dojdzie do lawiny nowych zachorowań w naszym kraju. - Nie spodziewam się gwałtownego przyrostu zachorowań. Spodziewam się raczej dwóch, trzech kolejnych osób, które będą miały potwierdzone wyniki - tłumaczył minister. Dodał, że obecnie w Polsce można wykonać do dwóch tysięcy testów koronawirusa na dobę.