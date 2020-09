Koronawirus w Polsce. Lekarze boją się zakażenia. Pacjenci wściekli. "Absurd"

12 tysięcy mieszkańców Złotoryi ma problem z dostaniem się do lekarza. Podobnie jest w wielu innych miastach. Przychodnia rejonowa została otwarta na kilka dni, ale lekarze się zbuntowali. Poszli do kierownika i powiedzieli, że boją się koronawirusa. W związku z tym działają przede wszystkim teleporady.

Koronawirus. "Szlag nas trafia"

I dodaje, że przed pandemią to pacjent decydował, czy idzie do lekarza i w przychodni były kolejki. – Teraz to lekarz poprzez teleporadę podejmuje decyzje, czy chory wymaga bezpośredniego kontaktu. Gdyby ludzie bardziej koncentrowali się na swoim zdrowiu, to nie potrzebowaliby tylu wizyt – mówi kierownik przychodni.