Koronawirus w Polsce. Lekarz odwołał swoje wesele. "Tak źle jeszcze nie było"

Lekarz apeluje, by nosić maseczki wszędzie tam, gdzie są duże skupiska ludzi, a zwłaszcza w zamkniętych pomieszczeniach. - Ta niefrasobliwość, którą obserwujemy – niezachowywanie dystansu społecznego, brak maseczek tam, gdzie to jest obowiązkowe, powinno być karalne, bo to prowadzi do ludzkich tragedii. Ludzie przez to umierają. Ktoś idzie na imprezę, potem odwiedza dziadka i go zaraża. To bezmyślność i narażanie zdrowia, ale i życia innych osób - mówi dr Grzegorz Siwek.