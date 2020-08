Koronawirus w Polsce. Leczył zakażonych pacjentów, teraz walczy o życie

Mężczyzna został przewieziony z Podlasia do szpitala MSWiA w Warszawie. Właśnie w tej placówce działa Centrum Terapii Pozaustrojowej.

Jak informuje RMF FM, stan lekarza jest krytyczny. Medycy w Białymstoku zdecydowali o poddaniu go specjalnej terapii. Jeszcze w Białymstoku wszczepiono mu ECMO, czyli specjalny aparat do pozaustrojowego podtrzymywania życia.

Taka decyzja była podyktowana pogarszającym się stanem mężczyzny. W pewnym momencie do podtrzymywania życia przestał wystarczyć nawet respirator.

Aparat do pozaustrojowego podtrzymywania życia w pierwszej kolejności pobiera krew pacjenta, natlenia ją, a następnie oddaje z powrotem do organizmu. Tak natleniona krew chroni zakażonego przed uduszeniem, a przepracowanym płucom daje chwilę czasu na regenerację.

Jak poinformował w rozmowie z RMF FM dyrektor Centrum Terapii Pozaustrojowej dr Dominik Drobiński, lekarz z Podlasia został podłączony do właściwej aparatury. Rozpoczęła się terapia, która potrwa co najmniej tydzień. Przewidziany czas leczenia to okres trzech tygodni. Pacjent przebywa pod opieką specjalistów.