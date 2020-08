Koronawirus w Polsce nie słabnie, a wręcz przeciwnie. Piątek przyniósł rekord zakażeń - COVID-19 wykryto u 903 kolejnych osób. - Pierwszy komentarz już był, ale nie nadaje się do zacytowania - powiedział Wirtualnej Polsce dr Tomasz Dzieciątkowski, poproszony o odniesienie się do wzrostu liczby zachorowań.

- Doświadczamy tego, że dwa miesiące temu te obostrzenia zostały trochę bezpodstawnie rozluźnione. Oczywiście nie myślę o sytuacji, by Polacy siedzieli zamknięci w domach, trzeba było bezwzględnie wrócić do pracy. Ale niespójne komunikaty dotyczące noszenia maseczek, zmniejszania dystansu społecznego, wprowadziły koszmarny chaos. Część ludzi uwierzyła, że koronawirusa już nie ma - przekonuje ekspert.

Koronawirus w Polsce. "Koszmarny chaos. Ludzie uwierzyli, że wirusa już nie ma"

Zdaniem Dzieciątkowskiego należy bardzo dokładnie prześledzić ogniska epidemiczne, czy są one spowodowane zakażeniami w zakładach pracy, weselach czy innych imprezach, albo przywiezieniem koronawirusa z wakacji. - Dwie przyczyny są już dobrze poznane, trzecia może właśnie zdarzać się ze zdwojoną siłą. Ktoś zetknął się z koronawirusem na urlopie, w hotelu, i został zdiagnozowany dopiero po powrocie - tłumaczy.

Koronawirus na weselach. Wirusolog Tomasz Dzieciątkowski: zezwolenie na organizację było błędem

Czy na poprawę sytuacji wpłynie wprowadzone przez rząd "stefowanie" ? Dzieciątkowski jest krytyczny. - Obawiam się, że nie przyniesie ono skutku, ponieważ brak jest narzędzi, które umożliwiłyby skuteczny nadzór epidemiczny. "Strefowanie" nie zakłada kontroli w poruszaniu się ludzi. Jeśli ktoś mieszka w strefie zielonej, a pracuje w czerwonej - lub odwrotnie - to może po drodze się zakazić. Sytuacja jest tak dynamiczna, że podawanie komunikatów co tydzień mija się z celem - zaznacza.

Koronawirus w Polsce. "Hulaj dusza, koronawirusa nie ma"

Wirusolog uważa, że w przypadku gdyby nastąpił dalszy wzrost dobowej liczby zakażeń, władze powinny rozważyć wprowadzenie stanu nadzwyczajnego. - To musi być jednak przedyskutowane z Ministerstwem Zdrowia i GIS. Niech ludzie chodzą do pracy i uczestniczą w życiu publicznym, ale z zachowaniem zdrowego rozsądku. W tej chwili to dzieje się na zasadzie: hulaj dusza, koronawirusa nie ma - dodaje.