Koronawirus w Polsce. Kamionka Wielka w sidłach wirusa. Na kwarantannie 4 tysiące osób

Co prawda w niedzielę odnotowaliśmy spadek liczby zakażeń, jednak wcześniejsze wzrosty (blisko 700 zakażeń dziennie - przyp. red.) świadczą o tym, że epidemia koronawirusa w Polsce nie słabnie.

Koronawirus w Polsce. Kamionka Wielka. 4000 osób na kwarantannie

Źródłem zakażeń w regionie okazało się wesele w Nawojowej. Wśród gości miała znaleźć się zakażona osoba. Przez kontakt z nią zakaziło się 150 weselników, a 1000 osób trafiło na kwarantannę. Wśród zakażonych byli też pracownicy dużych zakładów pracy w Nowym Sączu, co tylko spotęgowało uderzenie koronawirusa.

Koronawirus w Polsce. Kamionka Wielka. Ruszają testy na Sądecczyźnie

Koronawirus w Polsce. Kamionka Wielka. Zakażenia także wśród dzieci

Jak dodaje kobieta, zakażeniu koronawirusem uległo także dziecko brata. - Wraz z mamą trafiło do szpitala w Krakowie - mówi mieszkanka Kamionki Wielkiej. Według jej relacji, a także innych osób, strach przed koronawirusem czuć w całej okolicy.

Widać to zwłaszcza przy codziennych czynnościach. Jak opisuje "SE", mieszkańcy boją opuszczać się swoje domy i mieszkania. Do sklepu wychodzą tylko w razie potrzeby, a i wtedy na twarzach mają odpowiednie maseczki. Często pojawiają się także rękawiczki jednorazowe. Strach przed wirusem widać też w urzędzie gminy. Pracownicy administracji proszą, by wszelkie sprawy załatwiać, w miarę możliwości, telefonicznie lub drogą elektroniczną.