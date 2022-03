Koronawirus w Polsce. Jest nowy raport Ministerstwa Zdrowia

Łącznie do Polski dostarczono 27 503 dawki, z których 55 974 230 dotarło do punktów szczepień. Zutylizowano dotąd 788 420 dawek szczepionki. Zgłoszono 18 199 niepożądanych odczynów. Większość z nich była łagodna, objawiająca się zaczerwienieniem i krótkotrwałą bolesnością w miejscu wkłucia. Inne odczyny - poza łagodnymi- jakie zanotowano, to m.in. ból głowy, omdlenie, duszność, gorączka i zawroty głowy.