Koronawirus w Polsce. Godziny dla seniorów wracają.

Premier Mateusz Morawiecki podczas sobotniej konferencji ogłosił , że w sklepach, aptekach i drogeriach wracają godziny dla seniorów, bo jak zapewniał "ochrona seniorów to sprawa najważniejsza".

- Będą one obowiązywać od 15 października w sklepach, aptekach i drogeriach, w godzinach 10.00-12.00, dla osób po 60 roku życia , powiedział premier.

Premier Mateusz Morawiecki poinformował też, że rząd przekazał 38 mln zł domom pomocy społecznej i zaapelował do osób starszych o pozostawanie w domu na tyle, ile to możliwe. Premier dodał przy okazji, że działania muszą być nastawione na to, aby w jak najszybszy sposób zwalczyć epidemię koronawirusa.