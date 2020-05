Koronawirus w Polsce. Georgette Mosbacher dziękuje Andrzejowi Dudzie. "Jestem pełna uznania dla prezydenta"

Ambasador Stanów Zjednoczonych wyjawiła, że z doświadczeń polskiego rządu w radzeniu sobie z koronawirusem czerpały także władze USA. - Nawet niedawno prezydent Trump i prezydent Duda rozmawiali ze sobą o tych sprawach przez pół godziny. Wymieniamy ze sobą informacje. To, co jest dobre dla jednego kraju, jest dobre dla obu - stwierdziła dyplomatka.

- Cóż, jako ambasador USA przyzwyczaiłam się, że jesteśmy poddawani ostrej krytyce. Niezależnie od tego, co robimy, zawsze jesteśmy chłopcem do bicia. Społeczność międzynarodowa nigdy nie uważa, że robimy, co trzeba. Powiem tak: poradzimy sobie z tym kryzysem - przekonuje ambasador.

Podkreśliła, że za wybuch epidemii COVID-19 na skalę globalną odpowiadają wyłącznie Chiny.- W kwestii czasu, to Chińczycy są jedynymi, którzy ponoszą odpowiedzialność za to, że wirus mógł rozprzestrzenić się po całym świecie. Mieli o nim wiedzę na dwa miesiące przed tym, jak powiedzieli o nim światu - dodała.

Koronawirus w Polsce i na świecie. Kiedy szczepionka na COVID-19?

- Zrobimy, co w naszej mocy, aby wyprodukować wystarczająco dużo szczepionek, by zaszczepić każdego, kto będzie sobie tego życzył. W jaki sposób to się rozegra, kto zwycięży w tym wyścigu, w jaki sposób szczepionka będzie dystrybuowana – nie wiem. Jestem jednak pewna, że ostatecznie będzie tyle szczepionek, by starczyło dla wszystkich - zapewniła ambasador USA.