Koronawirus w Polsce. Co z 500 plus? Beata Szydło komentuje

Koronawirus w Polsce. Zmiany w 500 plus? Beata Szydło tłumaczy słowa Andzreja Dudy

Podczas rozmowy pojawiła się również kwestia 500 plus i wypowiedzi prezydenta Andrzeja Dudy w tej sprawie. Na pytanie, czy dopuszcza możliwość, że ci najbogatsi nie otrzymywaliby 500 plus, Duda odparł: będę apelował, aby nie pobierali, jeśli im starcza pieniędzy.

Teraz głos w tej sprawie zabrała była szefowa rządu. - Wypowiedź prezydenta została zmanipulowana, powiedział o rzeczy oczywistej. To jest program uruchamiany, kiedy zostanie złożony odpowiedni wniosek. Każdy ma do tego prawo - powiedziała Szydło. Zaznaczyła, że "dzisiaj potrzebna jest solidarność oraz wierzy w to, że jeżeli sytuacja będzie trudna, to Polacy będą potrafili się zachować".