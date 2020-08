Koronawirus w Polsce. Blisko 900 nowych zakażeń. Dr hab. Ernest Kuchar: przedsmak tego, co czeka nas na jesieni

- Psychologiczną granicą jest 1000 zakażeń, wszystkie raporty do tej pory oscylowały w granicach 3-cyfrowych. Dopóki nie zrobi się zimno za oknem i nie będziemy więcej przebywać w zamkniętych pomieszczeniach, to tej bariery raczej nie przekroczymy - mówi w rozmowie z WP dr hab. Ernest Kuchar.

Lekarz dodaje, że aktualny trend jest tylko "przedsmakiem tego, co czeka nas na jesieni". Wtedy też pandemia koronawirusa zejdzie się z wirusem grypy. Badacz chorób zakaźnych zwracał także uwagę na powrót dzieci do szkół.

Koronawirus i powrót do szkoły. "Trzeba patrzeć na sprawę całościowo"

- Ryzyko powrotu do placówek edukacyjnych jest takie jak w sklepie. Wszystko zależy od tego, jak zorganizujemy liczbę uczniów w klasie: jeśli będzie ich 30, to nie jest to najlepszy pomysł. Ale jeśli zredukuje się tę liczbę do 10, zachowa dystans społeczny, zamontuje pleksi, to wydaje się to sensowne - mówił dr hab. Ernest Kuchar.