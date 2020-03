Koronawirus w Polsce. Beata Szydło reaguje na wpis Donalda Tuska

"Teraz jest szczególny czas dla polityków. Byli premierzy powinni o tym wiedzieć. Słowo to wielki oręż. Niektórzy uważają, że można powiedzieć lub napisać wszystko. Byle polityczna nawalanka trwała. To ci politycy Panie Donaldzie Tusku oblewają test z przyzwoitości i demokracji"- napisała na Twitterze Beata Szydło .

Była premier odniosła się do komentarza Donalda Tuska. "Łatwiejszy i szybszy dostęp do testów dla ludzi władzy niż dla chorych i lekarzy to oblany test z przyzwoitości i demokracji" - napisał w sieci były szef Rady Europejskiej.