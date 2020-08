Koronawirus w Chorwacji. Rekord zakażeń, a Polacy na wakacjach. "Tłumy na plażach i w restauracjach"

Rosnąca liczba zakażeń w Chorwacji sprawia, że coraz więcej państw umieszcza kraj na "czerwonej liście". Oznacza to, że turyści, którzy wracają z Chorwacji, muszą powrocie do kraju odbyć dwutygodniową kwarantannę.

Polska ambasada w Zagrzebiu kilka dni temu apelowała do turystów, aby zachowali szczególną ostrożność, unikali zatłoczonych lokali gastronomicznych i plaż .

Najwięcej zakażeń odnotowuje się w Zagrzebiu, wschodniej Slawonii i w okolicach Splitu. Po rekordzie dziennych zakażeń Chorwacja wprowadziła zasady reżimu sanitarnego, które mają trwać do 24 sierpnia, ale potem mogą zostać przedłużone.

Jak tłumaczy Marcin Sokalski, bary i kluby od zeszłego piątku są czynne tylko do północy, ale mimo to nadal zatłoczone. - W środku nie trzeba nosić maseczek ochronnych. Usta i nos obowiązkowo trzeba zakrywać tylko w sklepach i marketach. Ekspedienci bardzo zwracają na to uwagę - mówi Sokalski.