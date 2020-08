Koronawirus w Chorwacji. Już ponad 9 tysięcy przypadków zakażenia. Czy będzie obowiązywał zakaz lotów z Polski?

Koronawirus Chorwacja. Ponad 9 tysięcy przypadków zakażenia

Chorwackie ministerstwo zdrowia poinformowało, że ostatniej doby wykryto 304 nowe przypadki zakażenia koronawirusem. To jeden z najwyższych wskaźników, jaki zanotowano w Chorwacji od czasu wybuchu epidemii koronawirusa. Rekord - 358 - padł 26 sierpnia.

Sytuacja epidemiczna w Chorwacji jest coraz gorsza. Jeszcze kilka tygodni temu państwo to chwaliło się tym, że pokonało pandemię koronawirusa. Jednak otwarcie się na turystów sprawiło, że liczba zakażeń koronawirusem w tym kraju zaczęła lawinowo rosnąć.

Koronawirus Chorwacja. Czy będzie zakaz lotów z Polski?

Na najnowszej liście krajów, do których obowiązuje zakaz lotów z Polski nie ma Chorwacji. To może się jednak zmienić we wrześniu. Jak wynika z ostrożnych zapowiedzi Marcina Horały, znajdą się na niej - tak jak podawały już media - Hiszpania, Malta, Rumunia i Albania. W tych krajach liczba zakażeń przekracza przyjęty przez rząd pułap. Horała zdradził przy tym, że kolejne państwa, takie jak Chorwacja, Belgia czy Francja, są blisko tej granicy - czytamy w serwisie money.pl.