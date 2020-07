Koronawirus USA. Zła sytuacja w Stanach Zjednoczonych. Dr. Anthony Fauci: Rokowania nie są dobre

Koronawirus. Coraz gorsza sytuacja w USA

Zgodnie z najnowszym raportem, w Stanach Zjednoczonych jest już ponad 3 miliony osób, u których stwierdzono zakażenie koronawirusem. Dzienny przyrost nowych przypadków zakażenia koronawirusem to aż 50 tysięcy. USA nie radzi sobie z epidemią, a sytuacja jest coraz gorsza.

Doktor Anthony Fauci, ekspert amerykańskiego rządu ds. chorób zakaźnych powiedział, że amerykańskie podejście do epidemii koronawirusa jest złe i potrzebne są działania, które mają pomóc w ograniczeniu rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa.

- Nadal jesteśmy po kolana w pierwszej fali epidemii koronawirusa. Wpływ na wzrost liczby zakażeń związany jest z miastami, które zbyt szybko postanowiły się otworzyć po obostrzeniach. To doprowadziło do sytuacji, w której mamy rekordową liczbę nowych przypadków - powiedział Fauci, którego cytuje portal USA Today.

Koronawirus USA. Unia Europejska wzorem

Fauci uważa, że część stanów zbyt szybko podjęła decyzję o ponownym otwarciu. Mieszkańcy nie stosują się do zaleceń i nie trzymają dystansu społecznego. Dla Fauciego wzorem do naśladowania jest Unia Europejska. W krajach UE wprowadzono szereg obostrzeń, a część z nich obowiązuje do dziś.