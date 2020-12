Koronawirus. USA zaczyna szczepić. Pierwszeństwo ma służba zdrowia

Będąca nowojorską pielęgniarką Sandra Lindsay otrzymała jako pierwsza szczepionkę na terenie Stanów Zjednoczonych. Wybór akurat mieszkanki Nowego Jorku jest poniekąd symboliczny, ponieważ to miasto wyjątkowo mocno zostało dotknięte pierwszą falą koronawirusa . Oznaczała ona nie tylko setki zgonów, ale też kryzys gospodarczy spowodowany m.in. zatrzymaniem branży turystycznej.

Jeszcze w poniedziałek szczepionka trafi do szpitali w Kansas czy Kentucky. Łącznie rozdysponowanych zostanie 2,9 mln dawek szczepionki. O tym jak dokładnie będzie ona dystrybuowana zadecydują władze stanowe. Operacja rozwiezienia szczepionki Pfizera to wielkie wyzwanie logistyczne, ponieważ musi ona być przechowywana w temperaturze -70°C. Swoją pomoc w realizacji tego celu zaoferowały duże firmy kurierskie.

Rząd USA planuje ekspresowo zaszczepić swoich mieszkańców. Chociaż w tym momencie wypuszczono niecałe 3 miliony dawek szczepionki, to amerykańskie ministerstwo zdrowia wprost deklaruje, że jeszcze w grudniu chce zaszczepić 20 milionów Amerykanów. W styczniu ta liczba miałaby urosnąć do 50 milionów, a w marcu nawet do 100 milionów.