Koronawirus. Turcja. Trzy tysiące zakażeń po pierwszej modlitwie w Hagii Sophii? Ekspert nie ma wątpliwości

Od 24 lipca świątynia Hagia Sophia stała się meczetem. To efekt dążeń prezydenta Turcji Recep Tayyip Erdogana. Na pierwszą modlitwę do Stambułu przybyło blisko 350 tys. muzułmanów.

Zdaniem tureckiego eksperta z zakresu immunologii doszło tam do zakażenia co najmniej trzech tysięcy osób. - Prosta kalkulacja prowadzi nas do tego, że powinno tam być tysiąc nosicieli wirusa. Jeżeli weźmiemy pod uwagę statystyki dotyczące przenoszenia choroby, to te osoby zakażą pomiędzy dwoma a trzema tysiącami innych osób - stwierdził w rozmowie z agencją ANKA dr Sarp Uner z Uniwersytetu Hacettepe w Ankarze.