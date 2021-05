Koronawirus. Szwecja została w tyle. Notują najwięcej zakażeń w Europie

Koronawirus. Opóźniona epidemia w Szwecji

Dzienna liczba zakażeń w Szwecji utrzymuje się obecnie na poziomie 4,5 do 6 tysięcy. To najgorszy wynik w całej Europie. Co więcej, w pozostałych europejskich krajach krzywa pokazująca dynamikę epidemii zaczyna opadać, a w Szwecji wciąż utrzymuje się na wysokim stabilnym poziomie. Sytuacja już dwukrotnie zmusiła miejscowy rząd do przesunięcia terminu poluzowania restrykcji.