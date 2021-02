Koronawirus. Szwajcaria nie zgadza się na szczepienia preparatem AstraZeneca

"W przypadku szczepionki firmy AstraZeneca dostępne i ocenione dotychczas dane nie są jeszcze wystarczające do zatwierdzenia" - przekazał centralny szwajcarski organ nadzorujący produkty terapeutyczne SwissMedic.

Jak zaznaczono, po ich otrzymaniu ostateczna decyzja zostanie wydana niezwłocznie. SwissMedic zatwierdził do tej pory szczepionki Pfizera i Moderny.

Rada medyczna przy premierze Mateuszu Morawieckim zarekomendowała, by szczepionka firmy AstraZeneca była wykorzystywana w Polsce do szczepienia osób do 60 roku życia.