Koronawirus. Szczepionki z Rosji i Chin mogą trafić do Niemiec

Federalny minister zdrowia Jens Spahn (CDU) uważa, że nic nie stoi na przeszkodzie, by do Niemiec sprowadzić rosyjskie rosyjskie i chińskie szczepionki przeciw koronawirusowi SARS-Cov-2. Warunkiem jest jednak formalne dopuszczenie ich do obrotu przez odpowiednie urzędy – powiedział gazecie "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung”. "Jeśli szczepionka jest bezpieczna i skuteczna, niezależnie od tego, w jakim kraju została wyprodukowana, to oczywiście może dopomóc w zwalczaniu pandemii” – uważa Spahn.