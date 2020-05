Koronawirus. Sanepid w Ciechanowie od początku był przeciwny koncertom. Prezydent to zignorował?

- Wysłałam 25 kwietnia pismo do pana prezydenta Krzysztofa Kosińskiego, że nie rekomenduję takich imprez w okresie epidemii. Prezydent nie skontaktował się ze mną - powiedziała w rozmowie z Wirtualną Polską dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczna w Ciechanowie Wiesława Krawczyk.

I wyjaśniła swoje stanowisko. - Koncertowanie pod blokiem z udziałem gwiazd było okazją do tego, by ludzie się skupili. I tak się stało. Dlatego uważaliśmy, że impreza z udziałem znaczących artystów w takim czasie przyniesie ten efekt. A to nie służy zdrowiu i wychodzi poza obowiązujące prawo - stwierdziła dyrektor sanepidu w Ciechanowie.