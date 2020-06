Koronawirus. Rząd utrzymał zakaz lotów do czterech krajów. WizzAir w ostatniej chwili odwoływały loty

Koronawirus. Zniesiono zakaz lotów międzynarodowych

Na ten dzień długo czekała branża lotnicza. Po ponad trzech miesiącach polski rząd zniósł obostrzenia dotyczące zakazu lotów międzynarodowych. W nocy z 16 na 17 czerwca ponownie uruchomiono lotnicze połączenia pasażerskie z Polski do i z innych krajów Unii Europejskiej. Wcześniej zezwolono na krajowe loty pasażerskie.

Rządowe rozporządzenie dotyczące zniesienia zakazu lotów międzynarodowych pojawiło się w Dzienniku Ustaw wieczorem 16 czerwca. Jednak nie do wszystkich krajów Unii Europejskiej będzie można swobodnie polecieć. Tak późna publikacja rozporządzenia sprawiła problemy lotniskom oraz liniom lotniczym WizzAir.

Koronawirus. Zakaz lotów do czterech krajów. WizzAir odwoływał loty, Ryanair czeka

Polacy mogą więc wybrać się do państw UE, które otworzyły się już na zagranicznych turystów. Z rozporządzenia wynika, że zakaz lotów międzynarodowych obowiązywać będzie do trzech krajów Unii Europejskiej. Są to: