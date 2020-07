Koronawirus. Rosja blisko zatwierdzenia szczepionki na koronawirusa

Koronawirus szczepionka. Rosja blisko zatwierdzenia szczepionki

Państwowy ośrodek badawczy w Moskwie - Instytut Gamaleya - zakończył w lipcu wczesne testy na ludziach szczepionki opartej na adenowirusach. Kolejnym krokiem ma być rozpoczęcie badań na większą skalę. By tak się stało, szczepionka musi uzyskać zgodę rosyjskich władz. Rosja jest zdeterminowana, by być pierwszym krajem na świecie, który zatwierdził szczepionkę.

Koronawirus. Są wątpliwości ws. szczepionki z Rosji

Szybkość, z jaką Rosja dąży do wprowadzenie szczepionki, budzi wątpliwości. To skłoniło niektóre zachodnie media do pytania, czy Moskwa przekłada narodowy prestiż nad solidną nauką i bezpieczeństwem.