Koronawirus. Prof. Zybertowicz: Władzy ręce się trzęsą przed mediami

Koronawirus w Polsce nie daje za wygraną. Do obecnej sytuacji epidemicznej panującej w kraju odniósł się prof. Andrzej Zybertowicz. Doradca prezydenta Andrzeja Dudy, goszcząc na antenie TOK FM, przekonywał, że państwo poradzi sobie z pandemią w około 70 proc. Z kolei rozwój epidemii zależy od tego, jak "my - obywatele - będziemy przestrzegać zasad" sanitarnych.

Zybertowicz przyznał, że rządowy zespół zarządzania kryzysowego pracuje codziennie. W odpowiedzi na zarzuty, iż władze zmarnowały pół roku na to, by dobrze przygotować się do drugiej fali pandemii, przytoczył rozmowę z jednym z dyrektorów szpitali.