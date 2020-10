Koronawirus. Polska nie zamierza zamykać granic z Unią Europejską

- Na dzisiaj nie mamy informacji, aby którekolwiek z państw unijnych planowało zamykanie granic. W Polsce również nie ma dyskusji na ten temat. Nie planujemy powrotu do kontroli na granicach wewnętrznych - mówił w rozmowie z PAP wiceminister spraw wewnętrznych i administracji. Bartosz Grodecki dodał, że "ma nadzieję iż tak pozostanie nadal".

Jednak w marcu - tuż na samym początku pandemii - Polska zamknęła granice ze wszystkimi państwami, za co była krytykowana na forum unijnym (chodziło o procedurę, w której powinno się zawiadomić Brukselę - red.). Kontrole graniczne dla wjeżdżających na teren RP trwały do czerwca, skontrolowano wtedy prawie 2,5 mln osób. W pracę ruchu granicznego i ochronę tzw. zielonej granicy codziennie zaangażowanych było ok. 670 pograniczników.