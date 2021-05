Koronawirus. Polacy mieszkający w Niemczech przyjeżdżają do kraju na szczepienie

RFN zamierza jednak przyspieszyć swój program szczepień - we wtorek minister zdrowia ogłosił ambitny plan zaszczepienia do końca wakacji nastolatków powyżej 12. roku życia. Eksperci - jak donosi "Frankfurter Allgemeine Zeitung" - mają być jednak sceptyczni do zapowiedzi Jensa Spahna. - Chcemy dokładnie sprawdzić dane dotyczące szczepień dzieci, zanim będzie można wydać ogólne zalecenia - tonuje Stała Komisja ds. Szczepień w Niemczech.