Koronawirus. Niemcy wstrzymują szczepienia AstraZenecą. "Krok wstecz w walce z pandemią"

Według "Badische Zeitung " 0,0004 procent stanowi problem, nawet jeśli jest to odsetek bardzo niewielki. Dziennik odniósł się do słów ministra zdrowia Niemiec, Jensa Spahna, który poinformował, że na 1,7 milionów osób zaszczepionych do tej pory w Niemczech szczepionką AstraZeneca, u siedmiu osób odnotowano ciężkie przypadki zakrzepicy.