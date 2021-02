Koronawirus. Niemcy przedłużają lockdown. Angela Merkel chce uniknąć trzeciej fali

Koronawirus. Niemcy. Lockdown do 7 marca. Są wyjątki

W sprawie obostrzeń pozwolono na pewnie wyjątki - podaje Associated Press. Od 1 marca będą mogli otworzyć się fryzjerzy, pod warunkiem, że będą działać w ścisłym reżimie sanitarnym. Z kolei decyzja ws. powrotu do szkół będzie należeć do władz poszczególnych landów. Priorytetem jest, aby do zajęć stacjonarnych wrócili uczniowie szkół podstawowych i przedszkola. Rozważane jest również wcześniejsze zaszczepienie nauczycieli z tych poziomów.