Koronawirus. Niemcy. Kościoły chcą złagodzenia przepisów ws. nabożeństw

Do tego czasu władze kościelne chcą wypracować własne regulacje w zakresie higieny, które miałyby obowiązywać we wszystkich parafiach i zborach. Te wewnętrzne przepisy mają stać się punktem wyjścia do dalszych decyzji – poinformował rzecznik niemieckiego MSW po spotkaniu przedstawicieli władz państwowych szczebla federalnego i landowego oraz reprezentantów największych Kościołów i związków wyznaniowych. Propozycje władz kościelnych i związków wyznaniowych mają zostać przedstawione w przyszłym tygodniu.