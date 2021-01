Koronawirus. Niemcy dostaną zakaz wychodzenia z domu?

"To jedno z możliwych posunięć"

Wicekanclerz i minister finansów Olaf Scholz (SPD) opowiedział się przed wtorkowym szczytem władz federalnych i landowych za dłuższym i ostrzejszym lockdownem. - Musimy podjąć dalsze działania - oświadczył w niedzielę wieczorem w rozmowie z tabloidem "Bild". Wicekanclerz wychodzi z założenia, że decyzja w tej sprawie zostanie podjęta już w ciągu najbliższych 14 dni. Czy obejmie ona także zakaz opuszczania domów nocą, tego minister finansów nie mógł wykluczyć. - Moim zdaniem, jest to jeden z możliwych kroków, ale nie ten, który zostanie zrobiony jako pierwszy - oświadczył Olaf Scholz.

Mimo podjętych już na początku roku dodatkowych obostrzeń w walce z pandemią, liczba nowych zakażeń koronawirusem jest w dalszym ciągu wysoka. Kliniki i szpitale są przeciążone. Wskaźnik nowych zakażeń na sto tysięcy mieszkańców w ciągu siedmiu dni spadł co prawda ostatnio do poziomu 136 przypadków, ale jest nadal bardzo odległy od 50, uznawanego za konieczny do opanowania pandemii i odciążenia krajowego systemu ochrony zdrowia.