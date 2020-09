Koronawirus. Niemcy: Berlin przywraca ważne obostrzenie

Koronawirus. Niemcy: Berlin przywraca maseczki w biurach

Ostre słowa o prześladowaniu osób LGBT. "Jest margines ludzi, którzy leją swoje żony"

Koronawirus. Berlin. Podobne zasady w restauracjach

Takie zasady obowiązują już na terenie Berlina. Z koronawirusem walczy się w ten sposób w stołecznych restauracjach. Do momentu, w którym nie usiądzie się przy stoliku, maseczkę trzeba mieć na sobie. To samo dotyczy odejścia od stolika do toalety, czy też lady baru.