Koronawirus. Najnowsze dane o zakażeniach i zgonach [27 grudnia]

Koronawirus. Rozpoczęły się szczepienia

Szczepionka na COVID-19 w Polsce. Alicja Jakubowska zaszczepiona jako pierwsza

Koronawirus. Najpierw medycy

Pierwsze 10 tysięcy dawek szczepionki opracowanej przez koncern Pfizer dotarło do Polski w piątek około godziny 22.00. Po wjeździe do kraju szczepionka została przewieziona do magazynu Agencji Rezerw Materiałowych w Wąwale pod Tomaszowem Mazowieckim. Stamtąd preparat rozdysponowano do 72 szpitali węzłowych w całej Polsce.