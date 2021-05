Koronawirus na farmie szparagów. Setki Polaków na kwarantannie

Pracownicy, którzy chcą wracać do Polski, stoją przed dylematem: - Co będzie, jeśli pójdę do pracy, a koleżanka z taśmy będzie zakażona? Przecież wtedy znów przedłużą mi kwarantannę - wyjaśnia jedna z nich. Do dzisiaj kilka kobiet odmawia wychodzenia do pracy i czeka na koniec kwarantanny. W piątek, 14 maja, mają wyjechać do Polski. Pod warunkiem, że wirusa nie złapią co tego czasu ich współlokatorki.