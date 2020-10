Koronawirus. Lockdown w Belgii i we Włoszech? Dramatyczna sytuacja

Od poniedziałku zamknięte będą "niepodstawowe" biznesy, oprócz branży spożywczej i farmaceutycznej. Przedsiębiorstwa będą musiały, tam, gdzie to możliwe, wprowadzić pracę zdalną.

Szef rządu zapowiedział jednocześnie ograniczenie zapraszanych do domu gości do jednej osoby. Przedłużono również ferie szkolne do 15 listopada włącznie. Na zewnątrz będzie można się poruszać maksymalnie w cztery osoby, przestrzegając dystansu społecznego.