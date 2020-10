Koronawirus. "Jesteśmy jak na wojnie". Jest apel do opozycji

Koronawirus. Wójcik: Nie da się zapanować nad pandemią

Koronawirus w Polsce. Szef klubu KO Cezary Tomczyk: "Premier oszukał Polaków w kampanii wyborczej"

Koronawirus. Wójcik apeluje do opozycji: Jesteśmy jak na wojnie

Polityk wystosował też apel do opozycji. - Sytuacja jest wyjątkowa. Apeluję do wszystkich, w tym do dziennikarzy i opozycji: stańmy wszyscy razem do walki z epidemią koronawirusa. Jesteśmy jak na wojnie - podkreślał Michał Wójcik.