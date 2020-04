Koronawirus. Jarosław Kaczyński: epidemia uświadomiła słabość Unii Europejskiej

"Jeśli ktoś nie jest w stanie przeżyć tego uczucia, które nazywa się patriotyzmem, to rzeczywiście lojalności do Polski w nim nie będzie. Uprawiana przez ostatnie dziesięciolecia pedagogika społeczna nakierowana była na eliminację postaw patriotycznych, a co za tym idzie lojalności wobec własnej ojczyzny" - oznajmił prezes PiS. "Dziś to się wpisuje przede wszystkim w to przeciwstawienie: Polska - Unia Europejska. A przecież ono jest zupełnie sztuczne" - dodał.