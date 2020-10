Koronawirus. Górnicy chcą oddawać osocze. Proszą jednak o małą zmianę w prawie

Lekarze w całym kraju, którzy zajmują się chorymi na COVID-19, apelują do ozdrowieńców o oddawanie osocza. Chętnie zrobiliby to i robią górnicy. Apelują jednak od kilku miesięcy do rządu, by ten wprowadził jedną małą zmianę w prawie. To jedyna grupa zawodowa, która oddając krew, musi ten dzień odpracować.

Koronawirus. Górnicy chcą oddawać osocze. Proszą jednak o małą zmianę w prawie (PAP, Fot: Leszek Szymański)