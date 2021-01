Koronawirus. "Die Welt": UE obawia się "eksplozji" zmutowanego koronawirusa

Niemiecki dziennik informuje w poniedziałek że "w Brukseli panuje nastrój alarmu". Powód to pojawienie się nowych, szybciej rozprzestrzeniających się mutacji wirusa SARS-CoV-2 w Amazonii w Brazylii, RPA oraz Wielkiej Brytanii. "Są wielkie obawy, że już niebawem dojdzie do eksplozji koronawirusa" – mówi dziennikowi wysoki rangą urzędnik UE.

Według informacji gazety na jednym z niedawnych posiedzeń Komisji Europejskiej nie wykluczono nawet, że niebawem w wielu częściach UE może dojść "do takiej samej sytuacji, jak w Wielkiej Brytanii" – twierdzi informator gazety. Zauważa, że od chwili pierwszego przypadku zakażenia zmutowanym koronawirusem do nasilenia epidemii minęły dwa miesiące. "Oznacza to, że UE może mieć jeszcze najgorsze przed sobą" – dodaje rozmówca "Die Welt".