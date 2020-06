Koronawirus. Czy grozi nam druga fala zakażeń koronawirusa? Ekspert ostrzega

Koronawirus. Czy grozi nam druga fala epidemii?

Koronawirus sprawił, że na kilka tygodni światowa gospodarka zatrzymała się. Zamknięto sklepy, galerie handlowe czy obiekty sportowe. Odwołano tysiące imprez masowych z igrzyskami olimpijskimi i piłkarskimi mistrzostwami Europy na czele. Wszystko po to, by zatrzymać rozprzestrzenianie się epidemii koronawirusa.

Mimo to liczba zdiagnozowanych przypadków zakażenia koronawirusem wzrasta. Eksperci ostrzegają przed drugą falą epidemii i przypominają, że sto lat temu to właśnie druga fala grypy hiszpanki była groźniejsza i przyniosła więcej ofiar śmiertelnych niż pierwsza. - W tej chwili istnieje ogromna niepewność. Szczerze mówiąc to coś, co mnie bardzo martwi - powiedział BBC dr Tildseley.